Захарова: публичные заявления еврочиновников перечеркивают все принципы ЕС

Мария Захарова выступила с важным политическим заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что громкие публичные заявления западных чиновников после саммита Украина — Европейский союз (ЕС) полностью перечеркивают принципы, на которых строилось объединение.

Комментарий Захаровой о ситуации в Евросоюзе опубликован на официальном сайте министерства иностранных дел России.

В заявлении Захаровой сказано о том, что в настоящее время ЕС фактически признал, что одной из главных целей функционирования содружества европейских государств является ослабление влияния России.

Кроме того, важным фактором является и то, что на словах Евросоюз продолжает декларировать принцип поддержки меньшинств, однако это каким-то причудливым образом сочетается и с поддержкой Украины, власти которой много лет устраивают жестокие гонения на своих же собственных граждан по языковому, этническому и религиозному признакам, добавляет Захарова.

Ранее Захарова сообщила о том, что Европейский союз полностью выполняет все указания НАТО и США - именно с этим связаны регулярные действия Брюсселя по "накачиванию" киевского националистического режима все новыми видами вооружений. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что западные военные поставки лишь затягивают конфликт на Украине и лишь подтверждают мнение властей РФ о том, что США, ЕС и НАТО фактически решили начать воевать против России "до последнего украинца" (по мнению Захаровой, уже сейчас можно говорить о том, что в отношении Москвы Западом ведется "прокси-война").