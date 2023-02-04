На Байконуре завершена сборка ракеты с изображением монумента «Родина-мать зовет!» Фото: Официальный Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»

На космодроме Байконур завершена сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-22», об этом сообщил Роскосмос в Telegram-канале.

«На корпус ракеты нанесено изображение расположенного на Мамаевом кургане в Волгограде монумента «Родина-мать зовет!», - говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что вывоз ракеты-носителя на стартовый стол состоится 5 февраля.

При этом отметили, что пуск ракеты с кораблем «Прогресс МС-22» запланирован на 09:15 мск 9 февраля.

Как писал сайт KP.RU, 26 июля 2022 года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выходит из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года.

Он сообщил, что ведется работа в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции.

Глава госкорпорации подчеркнул, что безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты.