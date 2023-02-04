Украина расторгла соглашение с Россией о совместном исследовании космоса

Украина решила заниматься космическими исследованиями отдельно от России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти приняли решение разорвать очередное важное соглашение с Россией - речь идет о договоре о проведении Киевом и Москвой совместных космических исследование.

Информация об этом содержится на официальном сайте украинского кабмина, который и принял соответствующее решение.

В ближайшее время разрыв этого соглашения должен официально утвердить президент Украины Владимир Зеленский.

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях", — заявил представитель украинского кабмина в Верховной Раде (парламенте) страны Тарас Мельничук.

Украинские власти отмечают, что речь идет о продолжении начавшейся в минувшем году политики по разрыву любых отношений между Киевом и Москвой. О начале таких недружественных действий ранее публично объявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о разрыве российско-украинских дипломатических отношений. Свое решение он мотивировал проведением РФ военной спецоперации на территории Украины.