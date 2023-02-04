В правительстве Венгрии заявили, что Брюссель виновен в эскалации конфликта на Украине

Власти Венгрии сделали важное заявление о конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер публично обвинил Брюссель (политическое руководство Европейского союза) в эскалации конфликта на Украине. Такое заявление он сделал после очередных решений о масштабных поставках западного вооружения боевикам киевского националистического режима.

По словам Деметера, недавняя резонансная резолюция Европарламента о поставках тяжелого вооружения Украине и призывы к введению полного эмбарго на энергоносители и ядерное топливо из России провоцируют эскалацию конфликта на Украине и рост инфляции в Европе.

В соцсетях Деметер заявил, что не исключает того, что в недалеком будущем страны ЕС начнут поставлять Киеву боевые истребители. "Это все что угодно, только не призыв к миру. Гораздо вероятнее это большой шаг в сторону военной эскалации", - подчеркнул влиятельный венгерский государственный чиновник.

Ранее с подобными заявлениями неоднократно выступал и венгерский премьер Виктор Орбан. По его мнению, Европейский союз допускает большую ошибку, постоянно ужесточая антироссийские санкции и не желая признавать их абсолютную бессмысленность и полнейшую неэффективность. Орбан подчеркнул, что от санкций против РФ страдают рядовые европейцы, а российская экономика по-прежнему успешно функционирует и уж точно не "поставлена на колени", как того желали инициаторы введения ограничений и рестрикций.

Кроме того, как пояснил Орбан, антироссийские санкции ни в коем случае не приближают мирное разрешение конфликта на Украине дипломатическим путем (а это, по словам венгерского премьера, должно стать главной целью для всех разумных политических сил в ЕС).