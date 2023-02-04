WP: ЕС полностью зависит от США в вопросах обороны

В США сообщили о полной зависимости Евросоюза от Америки в военных вопросах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне украинского кризиса европейские государства предпочли вместо создания собственной системы обороны положиться на силы США - тем самым, они фактически попали в прямую зависимость от Вашингтона в военной сфере.

Такое мнение высказал обозреватель влиятельного американского издания The Washington Post, военный и политический аналитик Стивен Эрлангер.

По мнению американского колумниста, из-за полнейшего отсутствия у Европейского союза (ЕС) интереса к области финансирования и разработок автономной системы обороны, страны блока обращаются к существующим решениям, а именно к американскому вооружению.

Аналитик призвал Брюссель и все государства-члены Европейского союза задуматься над сложившейся ситуацией и сделать из нее верные выводы.

Ранее власти Венгрии публично заявили о том, что ответственность за потенциальную новую эскалацию конфликта на Украине будут нести Брюссель и Вашингтона. Это связано с новыми масштабными поставками современного западного вооружения боевикам Вооруженных сил Украины, полагают в венгерском кабмине.

Кроме того, по словам премьера Венгрии Виктора Орбана, антироссийские санкции оказались полностью неэффективными и бессмысленными, мирное решение украинского кризиса дипломатическим путем они совершенно точно не приближают.