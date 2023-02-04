Экс-советник Пентагона Макрегор считает, что РФ продолжит спецоперацию до полного разгрома ВСУ

Американский полковник Магрегор сделал важное заявление о ходе СВО на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) до полного разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона, американский полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на видеохостинге YouTube.

По его словам, только тотальной уничтожение, разоружение украинской армии, а также демилитаризация всей территории Украины станут поводом для полного прекращения военной спецоперации РФ.

Макгрегор обратил внимание на то, что власти западных государств, а также многие политические аналитики крайне ошибочно называют СВО "вторжением на Украину". В действительности же, как отмечает американский полковник, ни о чем подобном речи точно не идет, а российская военная спецоперация - это не более, чем контрудар, на который РФ вынуждена была пойти в сложившихся обстоятельствах.

Россия лишь отвечала на реальную угрозу безопасности страны, добавил Магрегор.

Ранее стало известно о ом, что в Донбассе обученные военными НАТО боевики ВСУ сдались в плен армии России спустя всего 20 минут первого боя. Информацию об этом в беседе с журналистами публично подтвердил один из солдат ВСУ, обучавшийся у западных партнеров Украины, Артем Коваленко.

По его словам, защищающие киевский националистический режим бойцы украинских Вооруженных сил не ожидали, что армия Россия является настолько мощной и сильной, поэтому оказывать ей сопротивление зачастую оказывается крайне сложно практически на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.