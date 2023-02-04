ABC: США закрыли часть воздушного пространства над двумя штатами из-за ситуации с китайским шпионским шаром

Воздушное пространство над двумя штатами США закрыто из-за ситуации с китайским шаром Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки официально закрыли часть воздушного пространства над двумя штатами - Северной Каролиной и Южной Каролиной - на фоне ситуации со "шпионским шаром". Информацию об этом распространил американский телеканал ABC.

Как передает канал со ссылкой на официальные данные американского авиарегулятора, власти США закрывают воздушное пространство в юго-восточной части страны из-за действий Пентагона по "обеспечению нацбезопасности". Не исключено, что Вооруженные силы США в ближайшее время могут попытаться сбить китайский разведывательный шар, однако официальных данных об этом пока нет.

Кроме того, появилась информация, что США уже подняли в воздух свои истребители F-22 Raptor и F-15 Eagle, а также несколько американских реактивных военно-транспортных самолётов Boeing KC-135. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Ранее о необходимости сбить или каким-либо иным образом уничтожить летящий над территорией США китайский разведывательный шар публично заявил бывший американский президент Дональд Трамп. "Сбейте этот шар", - сообщил политик в своих аккаунтах в соцсетях. Подобного мнения придерживается и сторонница Трампа, конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин: по ее мнению, решение об уничтожении шара необходимо принять как можно скорее, также необходимо тщательно расследовать, как шар долгое время мог без каких-либо проблем находиться в воздушном пространстве Соединенных Штатов.

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