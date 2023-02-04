Украинские националисты попытались сорвать проходивший в Париже митинг в честь защитников Сталинграда

В ситуацию даже пришлось вмешаться французским полицейским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские националисты попытались сорвать массовый памятный митинг, который организовали французские коммунисты в Париже в честь 80-летия победы Советской армии под Сталинградом.

Как сообщает информагентство ТАСС, представители украинских националистических организаций активно пытались помешать проведению мероприятия, скандируя в столице Франции различные экстремистские и русофобские лозунги. Они пытались всячески заглушить участников памятного мероприятия и устраивали различные провокации.

Кроме того, они заявляли о недопустимости проведения подобной акции из-за того, что в настоящее время Россия ведет специальную военную операции на территории Украины (как СВО связано с памятной акцией в честь героев Великой Отечественной войны, украинцы пояснять не стали).

В результате, чтобы утихомирить украинских националистов в ситуацию пришлось экстренно вмешиваться французским полицейским. Только после этого акция была продолжена и в итоге состоялась в полноценном формате, как и планировали ее организаторы.