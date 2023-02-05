Российское посольство в США назвало воровством передачу активов российского бизнесмена Киеву

В Российском посольстве прокомментировали конфискацию активов бизнесмена Малофеева в США и передачу их Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вашингтоне дали понять, что средства иностранного бизнеса в США могут в любое время подвергнуться конфискации. Это показал прецедент с конфискацией активов российского бизнесмена Малофеева и передачей их Украине, сказано в комментарии посольства России в США. Документ опубликован на сайте дипломатического ведомства в субботу 4 февраля, он доступен здесь.

«Создан вопиющий прецедент. Используя различные правовые ухищрения и манипуляции, местные власти пошли на откровенное воровство чужого имущества в угоду конъюнктурным интересам», - сказано в комментарии.

В посольстве отметили также, что подобная политика обесценивает базовый принцип американского общества о неприкосновенности частной собственности и демонстрирует ангажированность судебной власти в США.

Напомним, Соединенные Штаты впервые направили на помощь Украине активы, конфискованные у россиянина. Речь идет о сумме в более чем пять миллионов долларов, конфискованных у российского предпринимателя Константина Малофеева. Бизнесмен был включен в санкционный список США в апреле 2022 года за действия, якобы направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ответ на конфискацию в США активов российского предпринимателя Константина Малофеева в Госдуме предложили заморозить собственность американских юридических и физических лиц.