Пушилин: российские войска приближаются к Угледару с трех направлений

Пушилин рассказал о ситуации под Угледаром.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Российские подразделения с трех сторон приближаются к Угледару. Об этом в субботу 4 февраля сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, ситуация под Угледаром остается сложной после того, как Киев усилил находившиеся там части ВСУ бригадой морской пехоты.
«Вокруг Угледара с южной стороны, с юго-западной, да и западной стороны дачи сейчас уже под нашим контролем, и наши подразделения продолжают развивать освобождение непосредственно самого Угледара», - сказал Пушилин в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
Ранее советник Пушилина Гагин рассказал, что штурм Угледара осложняет большое количество шахт.
Напомним, в январе российское Минобороны сообщило, что российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Угледара. ВС России нанесли там поражение первой танковой бригаде ВСУ.
Также Пушилин объяснил важность Артемовска и Угледара для украинских войск.
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