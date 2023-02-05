ПВО Израиля перехватили летательный аппарат над сектором Газа

Израильские военные сбили небольшой летательный аппарат над сектором Газа.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Небольшой летательный аппарат перехватили израильские военные в субботу 4 февраля в районе сектора Газа.
«Только что силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили небольшой летательный аппарат над сектором Газа», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы израильских вооруженных сил.
Сообщается, что речь не идет о запуске снаряда.
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