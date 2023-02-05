Зеленский лишил гражданства бывших министров Януковича

Зеленский лишил гражданства Украины бывших министров Януковича. Фото: REUTERS

Зеленский лишил гражданства десять человек. Об этом сообщили украинские СМИ. Позднее информацию подтвердил в социальных сетях провластный украинский политик Давид Арахамия.

Сообщается, что среди лишенных украинского гражданства несколько человек, занимавших министерские посты при экс-президенте Украины Викторе Януковиче. Речь идет о Дмитрии Табачнике, Александре Клименко, Виталии Захарченко , Александре Якименко и Андрее Клюеве. В правительстве Януковича они занимали соответственно посты министра образования и науки, министра доходов и сборов, главы МВД, руководителя Службы безопасности, главы администрации президента Украины.

По словам Арахамии, лишенных гражданства министров и политиков предполагается арестовать.

«Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов», - цитирует Арахамию ТАСС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил лишать украинского гражданства людей с российским паспортом еще в 2021 году.

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