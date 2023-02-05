В Роспотребнадзоре заявили, что «кракен» не станет доминирующим подвидом коронавируса в России

Эксперт Роспотребнадзора считает, что "кракен" не будет доминирующим вариантом ковида в России. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Подвариант ковида под названием «кракен» (XBB.1.5) не станет доминирующим в России. Такое мнение высказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«В США с «кракена» началось распространение форм XBB, и он успел очень быстро распространиться. В Российской Федерации у него таких возможностей нет», — цитирует Хафизова ТАСС.

Напомним, о первом зарегистрированном в России случае инфицирования «кракеном» (штамм XBB.1.5) стало известно в январе 2023 года. Субвариант омикрона выявили в Пензенской области.

После этого доктор биологических наук Чумаков заявил, что в России новый вариант коронавируса будет активно распространяться и вытеснять все предыдущие.

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