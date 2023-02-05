Пушилин рассказал, как вместе с Кириенко посмотрел на обучение пулеметчиков и операторов БПЛА

Пушилин рассказал о посещении центра беспилотных систем. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетил центр беспилотных систем имени Героя России и ДНР Владимира Жоги. Об этом Пушилин рассказал в своем Telegram-канале в субботу 4 февраля.

В РЦБС бойцы проходят специальные курсы пулеметчиков, специалистов тактической медицины и приобретают навыки управления беспилотниками.

«За время существования РЦБС в нем прошли курсы уже несколько тысяч бойцов, что ощутимо повысило боеспособность наших подразделений», - отметил Пушилин.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что российские беспилотники являются самыми лучшими, и страна располагает достаточным их количеством.

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