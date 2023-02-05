Мэр Барбашов: в Херсонской области дети подорвались на минах ВСУ

Мэр Снигиревки Барбашов рассказал о проблеме с беспорядочным минированием ВСУ проселочных дорог в регионе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семья с детьми подорвалась на мине, когда ехала по проселочной дороге в Снигиревском районе Херсонской области. Об этом рассказал глава российской администрации района Юрий Барбашов.

«Проселочные дороги заминированы, и люди, которые пытаются по ним проехать к своим селам, подрываются. Вот недавно был подрыв — пострадали дети, пострадала семья. То есть передвигаться по проселочным дорогам просто невозможно, просто опасно», - рассказал Барбашов РИА Новости.

По словам чиновника, беспорядочное минирование территории района украинскими войсками представляет большую проблему.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя показал журналистам в ООН используемые Киевом против мирных жителей мины «Лепесток» и рассказал в ООН о 47 пострадавших от украинских мин «Лепесток» гражданских.

В августе 2022 года губернатор Гладков подтвердил обнаружение в Белгородской области мин-«лепестков». Их нашли в Шебекинском городском округе.