Американские военные сбили китайский аэростат, который несколько дней летал над территорией США. Фото: REUTERS

Американские военные сбили китайский аэростат, который несколько дней летал над территорией США и начали операцию по сбору его обломков. Пентагон уже заявил, что аэростат занимался наблюдением за американскими стратегическими объектам.

В Вашингтоне дали понять, что средства иностранного бизнеса в США могут в любое время подвергнуться конфискации. Это показал прецедент с конфискацией активов российского бизнесмена Малофеева и передачей их Украине, сказано в комментарии посольства России в США. В российском дипломатическом ведомстве назвали передачу принадлежащих Малофееву 5 млн долларов Киеву воровством.

В США считают, что GLSDB бомбы позволят Украине «отвоевать свои территории». Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер таким образом ответил на вопрос, предназначены ли передаваемые Вашингтоном Киеву снаряды для захвата Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров Януковича. Впоследствии украинские власти собираются арестовать лишенных гражданства экс-министров.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен изучить возможность оказания Украине военной помощи в виде поставок оружия с учетом национальных интересов Израиля.

Канада отправила Украине танк Leopard 2. Самолет военно-воздушных сил Канады с танком на борту уже вылетел в аэродрома в Галифаксе. Об этом сообщила глава министерства национальной обороны Канады Анита Ананд.

Решение ЕС и G7 о нефтяном эмбарго и потолке цен на нефтепродукты из России вступило в силу 5 февраля. Переходный период продлится до 1 апреля.

Путин послал сигнал Западу о том, что Россия обладает самым современным оружием, способным поразить цель в любом направлении как в Европе, так и за ее пределами. Такой смысл увидел в словах президента России, сказанных им в Волгограде, сирийский профессор международных отношений Бассам Абу Абдалла.

В Роспотребнадзоре заявили, что «кракен» не станет доминирующим подвидом коронавируса в России.

Семья с детьми подорвалась на мине, когда ехала по проселочной дороге в Снигиревском районе Херсонской области. Об этом рассказал глава российской администрации района Юрий Барбашов.

Польский бизнесмен, благодаря которому 40 украинских беженцев получили крышу над головой, оштрафован за «оскорбление украинцев» и «ксенофобию». Предприниматель отрицательно высказывался в сети о Бандере и Гитлере.