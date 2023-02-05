ФРГ предрекли негативные последствия эмбарго на российское топливо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые санкционные ограничения Европейского союза в отношении Москвы, которые вступают в силу с воскресенья, 5 февраля, приведут к негативным последствиям в ФРГ. Об этом пишет RND.

Как передает издание, по данным отраслевой ассоциации, в прошлом году ФРГ покрывала примерно 12,5% своего потребления за счет России, несмотря на специальную венную операцию на Украине. Заменители поступают из США, а также Западной Европы и арабского региона, а бензин из России не импортируется.

Отмечается, что подорожания дизельного топлива нельзя исключать. Как заявил Томас Паулс из Института немецкой экономики, на данный момент дизельное топливо в дефиците на мировом рынке. В случае если Европейский союз больше не будет покупать его у Москвы, то топливо придется покупать и поставлять издалека, например, из Саудовской Аравии.

В издании напоминают, что вместимость специальных судов ограничена, а перевозка, которая будет длиннее, будет, соответственно, и дороже. Таким образом, не исключают рост стоимости дизельного топливо на автозаправках ФРГ.

Напомним, накануне Минэнерго Венгрии заявило, что антироссийские нефтяные санкции Европейского союза создадут проблемы в области энергобезопасности Европы, а в будущем данные проблемы могут усугубиться.