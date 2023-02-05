Шольц заявил о «консенсусе» с Зеленским об отказе применения западного оружия в отношении России Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что переданное Киеву западное оружие не будет применяться в отношении России, отметив, что по данному вопросу есть «консенсус».

«На этот счет существует консенсус», - заявил глава немецкого правительства, отвечая на соответствующий вопрос в разговоре с изданием Bild.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что любые попытки украинских властей и военных попытаться атаковать Крым получат крайне жесткий и немедленный ответ. Как писал сайт KP.RU, политик подчеркнул, что при осуществлении возмездия в отношении украинских боевиков после их атаки на Крым российская сторона будет иметь возможность использовать «абсолютно все виды вооружений».