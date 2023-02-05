В Турции назвали последний козырь США Фото: REUTERS

Мир в последние года изменился и не остается таким, каким представляется Вашингтону, у которого теперь во внешней политике остался последний козырь - язык угроз, также теряющий свою эффективность. Об этом сказано в статье турецкой газеты Sabah.

Как заявил автор статьи, годами Вашингтон реализовал многие варианты проведения внешней политики, от односторонних санкционных ограничения до международной изоляции, а также военных оккупаций и переворотов. Отмечается, что некоторые из этих методов применялись и в отношении Анкары.

«Однако после кровавой попытки государственного переворота 15 июля 2016 года они столкнулись с совершенно другой Турцией. Именно поэтому они часто используют язык угроз и условий в отношении Турции, поскольку другого оружия в их руках нет», - сказано в статье.

В материале отмечается, что США действуют по принципу «не сделаешь - не дадим, не исполнишь - заплатишь». Такой же принцип Вашингтон применил, когда зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 были куплены Анкарой у Москвы, после чего США отказались поставлять Турции истребители F-16.

Напомним, в пятницу, 3 февраля, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу призвал американского посла в Анкаре «убрать грязные руки» от страны, обвинив его в попытке «взбудоражить» республику. Такое заявление глава ведомства сделал после заявления диппредставительства о возможности терактов в туристических районах Стамбула.