Володин назвал США империей лжи, призвав ООН расследовать преступления Вашингтона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал США и западные страны империей лжи, призвав Организацию Объединенных Наций (ООН) расследовать преступления Вашингтона против человечности.

«Вся политика США и коллективного Запада строится на лжи … ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества», - написал парламентарий в своем Telegram-канале, отметив, что принимавшие решения политики «должны быть наказаны за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы, разрушенные государства».

Такое заявление Володин сделал к 20-летию с того дня, когда в ходе заседания Совбеза ООН госсекретарь США Колин Пауэлл обвинил Ирак в производстве оружия массового поражения, «предъявив в качестве доказательства пробирку с "белым веществом"». Председатель Госдумы РФ назвал это заявление «одним из крупнейших обманов мирового сообщества» со стороны США.

Как отметил политик, Совбез ООН не дал США санкции на применение силы, однако Вашингтон все равно направили свои войска в Ирак.

«Жертвами стали полмиллиона мирных граждан, президент казнен, страны не стало», - написал Володин, напомнив, что позже Пауэлл признал, что сцена с пробиркой была обманом, но США так и не понесли никакой ответственность за произошедшие.

«Вся политика США и коллективного Запада строится на лжи», - заявил депутат, указав на то, что минские соглашения также оказались обманом, но только в роли американского госсекретаря выступили Ангела Меркель и Франсуа Олланд.

Напомним, ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли украинской стороне укрепить свою армию, а также указал на то, что за счет этих договоров Киев смог построить глобальную проукраинскую коалицию. Позже в Кремле заявили, что слова Порошенко, Меркель и Олланда о Минских соглашениях подтверждают правильность начала спецоперации.