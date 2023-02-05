Матвиенко предложила поднять тему «пробирки Колина Пауэлла» на площадке ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на площадки Организации Объединенных Наций (ООН) международному сообществу необходимо обсудить заседание Совбеза ООН от 2003 года, когда госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал пробирку в виде доказательства производства оружия массового поражения в Ираке.

Матвиенко отметила, что в ходе того заседания американский госсекретарь показал пробирку, внутри которой, как он заявил, был образец производимого на заводах в Ираке оружия, стараясь убедить членов Совбеза ООН в необходимости ввести войска в Ирак.

«Позже выяснилось, что обвинения были ложными. И сам генерал Пауэлл доложил миру, что соврал. Все так просто. А ведь к тому моменту уже погибло огромное количество ни в чем не повинных людей», - написала Совфеда РФ в своем Telegram-канале, отметив, что из-за действий США погибло много людей и наступил «тяжелейший гуманитарный кризис».

Напомним, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал заявление о массовом оружии в Ираке «одним из крупнейших обманов мирового сообщества», а сами США парламентарий назвал империей лжи, призвав ООН расследовать преступления Вашингтона против человечности.