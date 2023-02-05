Нетаньяху заявил, что нашел компромисс в отношениях с Путиным Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с президентом России Владимиром Путиным был достигнут компромисс, который устраивает обе стороны.

«В наших отношениях с Путиным мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля и не нарушает национальные интересы России», - заявил глава израильского правительства в интервью французскому телеканалу LCI, добавив, что Россия и Израиль действуют каждый «на своей стороне».

По его словам, мирное урегулирование украинского конфликта возможно, однако только если обе стороны конфликта проявят инициативу, а Вашингтон «не будут возражать против этого». Как он заявил, Израиль является частью западного мира.

«Таким образом, если есть заинтересованность в этом, то мы рассмотрим возможность такой роли», - отметил он.

Напомним, в том же интервью Нетаньяху заявил о своих планах изучить возможность оказания Киеву военной помощи в виде поставок вооружения с учетом национальных интересов Израиля, уточнив, что обдумывается поставка системы ПВО «Железный купол», но отметил, что не может давать «никаких обещаний».

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