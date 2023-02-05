Первез Мушарраф Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 79 лет умер Первез Мушарраф - бывший президент Пакистана. Он скончался в больнице в Дубае после продолжительной болезни, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

В медучреждении политик находился из-за осложнения амилоидоза. Это заболевание, при котором у человека происходит сбой обмена веществ.

Информацию о смерти Первеза Мушаррафа уже подтвердила дипмиссия Пакистана в ОАЭ. Главнокомандующие армией, флотом и военно-воздушными силами Пакистана выразили соболезнования в связи с его смертью.

Напомним, генерал пришел к власти в результате переворота в 1999 году. Тогда ему удалось занять пост премьера. Уже в 2001-м он объявил себя президентом страны. Спустя 7 лет, в 2008 году он объявил о своем уходе с поста главы государства.

В 2014 году Мушаррафу обвинили в государственной измене, которая по законам Пакистана карается смертной казнью, либо пожизненным заключением. Но Мушаррфу на тот момент разрешили уехать. После этого политик жил в эмиграции, в основном, в Лондоне и Дубае.