Шесть человек погибли в ДТП с междугородним автобусом в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере шесть человек погибли и 36 получили ранения в результате ДТП с междугородним автобусом в Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.

Как передает телеканал, автобус следовал из города Диярбакыр, расположенный на юго-востоке Турции, в Бодрум, который находится на побережье Эгейского моря. Авария произошла в провинции Афьонкарахисар около города Динар в центральной части республики. Сообщается, что автобус вылетел с трассы на скользкой дороге и перевернулся.

К месту происшествия направлены машины полиции, а также скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, в конце января текущего года в результате аварии с участием автобуса в Турции пострадали 12 иностранных туристов, а также водитель и гид. ДТП произошло в провинции Нигде в центральной части страны. Как писал сайт KP.RU, водитель не справился с управлением на одном из участков дороги, когда автобус ехал из Стамбула в Каппадокию.