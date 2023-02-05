Взрывы в Харьковской области прогремели 5 февраля 2023 года
Фото: REUTERS
Взрывы в Харьковской области прогремели утром 5 февраля 2023 года, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
- Внимание! Жители Харькова и области ...оставайтесь в укрытиях, - написал он в своем телеграм-канале. В это же день в регионе была объявлена воздушная тревога.
Накануне сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины в пятницу, 3 февраля. Об этом свидетельствовали данные украинского официального ресурса по оповещению. Население призывали не покидать укрытия.
Ранее в Харькове уже гремели взрывы. В городе и области неоднократно звучали сирены. Мэр города Игорь Терехов заявлял, что был обстрел объектов городской инфраструктуры.
А 27 декабря прошлого года украинские СМИ вновь сообщили о взрывах на территории Незалежной. На этот раз журналисты заявляют о взрывах в Одесской области.
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