В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях снизят ограничения на электроснабжение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Электроснабжение в Киевской и Днепропетровской областях, а также в Киеве в первой половине дня воскресенья, 5 февраля, будет подаваться без ограничений. Такое заявление сделали в украинском энергохолдинге ДТЭК.

«Киев, Киевская и Днепропетровская области в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения. По команде "Укрэнерго" лимиты потребления будут применены только с 16.00 (17.00 мск) по 20.00 (21.00 мск)», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале компании.

В компании также отметили, что в Одесской области продолжат действовать экстренные отключения света.

Напомним, в четверг, 2 февраля, в социальных сетях Минэнерго Украины заявили о том, что ситуация с энергообеспечением потребителей в украинских регионах улучшилась в 2023 году. В ведомстве заявили, что ожидаемый дефицит энергии на вечерний пик потребления снизился до 19%.

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