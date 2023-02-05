Посол РФ Барбин рассказал об открытой враждебности к российским дипломатам в Дании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что российские дипломатические сотрудники в Дании сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, отметив, что речь идет об угрозах и оскорблениях, а также есть случаи вандализма в отношении дипучреждений РФ.

"Российские дипломатические сотрудники в недружественных России странах сегодня повседневно сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, в том числе с угрозами и оскорблениями. Нередки и случаи вандализма в отношении российских учреждений», - приводит РИА Новости заявление российского дипломата.

Барбин также уточнил, что такие проявления враждебности происходят, как в публичном пространстве, так и в частном порядке, а Дания в данном вопросе «не является исключением».

Напомним, ранее российский посол в Дании рассказл, что датские наемники «засветились» в украинском конфликте, отметила, что датское правительство не препятствовало их вербовке украинским диппредставительством.