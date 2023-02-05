Российский боец MMA Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры из-за возраста и травм

Федор Емельяненко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко объявил, что принял решение о завершении своей спортивной карьеры. Об этом он заявил после проигрыша чемпиону Bellator в тяжелом весе американцу Райану Бейдеру.

- Чувствую себя хорошо, все замечательно. Удары ощущались, но я не терялся. Рад видеть всех бойцов, этих легенд. Со многими из них я выступал, у некоторых учился. Большая честь, что все они пришли меня поддержать, - сделал признание Емельяненко на пресс-конференции.

Как уточняет "КП-Спорт", причиной завершения карьеры Емельяненко назвал возраст (сейчас ему 46 лет), поскольку организм уже просто не выдерживает большую нагрузку.

Всего спортсмен провел 48 поединков. За это время он одерживал 40 побед и 7 раз оказывался проигравшим. На счету Последнего императора победы над Мирко Филиповичем, Антониу Ногейрой, Марком Колманом, Джеффом Монсоном и другими звездами.