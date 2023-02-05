Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на российские комплектующие в 2023 году

Производство российских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) полностью перейдет на комплектующие из России не позднее чем через год. Такое заявление в воскресенье, 5 февраля, сделал первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«На сегодняшний день мы делаем полную сборку в том числе из своих комплектующих, но что-то замещаем, что-то поставляем извне, из дружественных стран. В перспективе - я думаю, максимум год - мы справимся и будем все делать у себя, в стране», - заявил заместитель гендиректора госкорпорации в ходе программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», отметив, что для подобного перехода есть нужное производство и люди.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству России оперативно реализовать планы проекта по замене импортных комплектующих. Как заявил глава российского кабмина, меры противодействия западным санкционным ограничениям были подготовлены заблаговременно.