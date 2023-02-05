Ракета-носитель "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура

Ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» номер 4 стартовала с космодрома Байконур. Трансляция пуска шла на сайте «Роскосмоса».

После выведения спутника на орбиту высотой 35,4 тысячи километров он должен будет самостоятельно прибыть на геостационарную орбиту, высота которой составляет около 35,8 тысячи километров.

Это первый космический пуск в России в текущем году. В феврале этого года запланировано еще два старта с Байконура, которые должны состоятся 9 февраля и 20 февраля на ракетах «Союз-2.1а» к Международной космической станции, когда запустят грузовой корабль «Прогресс МС-22» и пилотируемый «Союз МС-23». В марте 2023 года с Байконура стартует еще один «Протона», который запустит спутник-ретранслятор «Луч-5».

На данный момент на орбите находятся и работают только два «Электро-Л» под номерами 2 и 3, выведенные в 2016 и 2019 годах. Пятый такой спутник отправят на орбиту в следующем году. Данные спутники передают метеоданные каждые 15-30 минут, а также отправляют снимки, помогая метеорологам.

Как писал сайт KP.RU, «Pocкосмос» планирует запустить десять российских метеоспутников до 2027 года. На данный момент проводятся испытания аппарата «Арктика-М» номер 1.