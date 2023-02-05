В Раде рассказали, кто может сменить Резникова на посту министра обороны Украины

Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил о возможных кадровых изменениях во власти страны, в том числе о вероятной смене главы министерства обороны Украины Алексея Резникова.

- Минобороны может сменить главу. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР (главное управление разведки). Мне кажется, он является эффективным на своей должности сейчас, но как есть, - написал украинский депутат в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что Резников может перейти на работу в министерство стратегических отраслей промышленности, чей нынешний руководитель Павел Рябикин, как предполагается, может потеряет эту должность.

Напомним, осенью 2021 года Украина получила нового министра обороны. Им стал бывший вице-премьер Алексей Резников. За его кандидатуру проголосовали 273 депутата украинской Верховной Рады (необходимый минимум для принятия решения – 226 голосов).