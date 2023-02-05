Украинцы остались недовольны новым законом Зеленского о ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине негативно высказались в отношении нового закона украинского президента Владимира Зеленского об ужесточении наказания для нарушителей в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Politico.

«Залог боеспособности боевых частей - соблюдение воинской дисциплины», - заявил украинский лидер, отвечая на петицию против нового закона, которую подписали 25 тысяч украинских граждан.

Свое недовольство высказали также неправительственные организации по защите прав человека, среди которых Reanimation Package of Reforms Coalition, заявившие, что данный закон будет оказывать негативное последствие для защиты прав военных, обвиняемых в совершении преступления, снизив также уровень мотивации во время службы.

«Его принятие может нести риски как для защиты прав человека, так и для обороноспособности государства», - сказано в заявлении организации.

В материале издания говорится о том, что проблема дисциплины в рядах украинских войск вызвана нехваткой вооружения, а также суровыми условиями на поле боя. Кроме того, в стать отмечают неэффективное или небрежное командование.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы (ВС) Украины несут большие потери, из-за которых украинские военные бегут из подразделений в районе боевых действий в Соледаре и Марьинке.