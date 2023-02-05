Резников ответил на слухи о своем уходе с поста министра обороны Украины Фото: REUTERS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прокомментировал слухи о своем возможном уходе с поста руководителя военного ведомства.

Он пояснил, что на самом деле не вел разговоров относительно того, чтобы покинуть занимаемую должность. При этом чиновник выразил готовность к любому развитию событий.

- Я повторю свой ответ другим СМИ: каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его, - заявил резников в интервью "Украинской правде".

Глава Минобороны добавил, что не стыдится работы, проделанной на посту.

Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о возможных кадровых изменениях во власти страны, в том числе о вероятной смене главы министерства обороны Украины Алексея Резникова. Он допустил, что новым руководителем ведомства может стать глава украинской разведки Кирилл Буданов.