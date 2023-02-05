INSA: более половины опрошенных немцев считают, что ФРГ приняла слишком много беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более половины опрошенных немцев полагают, что их страна приняла слишком много беженцев. Об этом говорят результаты исследования социологического института INSA, проведенного по заказу для немецкой газеты Bild am Sonntag.

Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 1003 человек, 51% опрошенных заявили, что ФРГ приняла слишком много беженцев, 33% респондента считают, что их количество достаточно, а 11% сказали о том, что страна должна принимать больше людей.

В прошлом году за убежищем в ФРГ обратилось больше людей, чем когда-либо с 2016 года. По данным ведомства по делам миграции и беженцев Германии, около 218 000 человек впервые обратились за убежищем в стране, что примерно на 47% больше, чем годом ранее.

Напомним, в конце января этого года комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) Филиппо Гранди призвал страны Европейского союза готовиться к новой волне украинских беженцев, отметив, что любая эскалация боевых действий «означает риск появления новых потоков беженцев».