Нетаньяху призвал правоохранителей предпринять меры из-за угрозы его убийства
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к правоохранительным органам с просьбой предпринять меры из-за угрозы его убийства.
«Сегодня мы услышали и увидели явную угрозу убийства в адрес премьер-министра ….», - заявил глава израильского правительства, слова которого приводятся на сайте правительства Израиля.
Как отметил Нетаньяху, в последние несколько недель можно видеть нарастающую волну подстрекательства с угрозами в отношении к должностным лицам.
«Это реальная опасность для демократии. Я ожидаю, что правоохранительные органы и силовики выступят с жесткостью против этого ужасающего явления», - заявил он, указав также на то, что ожидает твердых и ясных заявлений и от оппозиции.
В партии премьера заявили, что шокированы призывом бывшего пилота ВВС Израиля Зеэва Раза «убить премьер-министра Нетаньяху и министров его правительства».
Как сообщает газета Yedioth Ahronoth, Зеэв Раз был вызван на допрос в воскресенье, 5 февраля, «по подозрению в подстрекательстве и угрозах» в подразделение полиции Израиля, однако сам пилот заявил, что правоохранители с ним не связывались, отметив, что речь идет об уже удаленном репосте публикации в социальных сетях, которая была написана не от его имени.