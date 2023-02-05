Нетаньяху призвал правоохранителей предпринять меры из-за угрозы его убийства Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к правоохранительным органам с просьбой предпринять меры из-за угрозы его убийства.

«Сегодня мы услышали и увидели явную угрозу убийства в адрес премьер-министра ….», - заявил глава израильского правительства, слова которого приводятся на сайте правительства Израиля.

Как отметил Нетаньяху, в последние несколько недель можно видеть нарастающую волну подстрекательства с угрозами в отношении к должностным лицам.

«Это реальная опасность для демократии. Я ожидаю, что правоохранительные органы и силовики выступят с жесткостью против этого ужасающего явления», - заявил он, указав также на то, что ожидает твердых и ясных заявлений и от оппозиции.

В партии премьера заявили, что шокированы призывом бывшего пилота ВВС Израиля Зеэва Раза «убить премьер-министра Нетаньяху и министров его правительства».

Как сообщает газета Yedioth Ahronoth, Зеэв Раз был вызван на допрос в воскресенье, 5 февраля, «по подозрению в подстрекательстве и угрозах» в подразделение полиции Израиля, однако сам пилот заявил, что правоохранители с ним не связывались, отметив, что речь идет об уже удаленном репосте публикации в социальных сетях, которая была написана не от его имени.