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НовостиПолитика5 февраля 2023 11:49

Украинские подразделения направили за границу на обучение работе с европейской системой ПВО

Командующий ВС Украины заявил, что солдаты «уже в пути»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украинские подразделения направили за границу на обучение работе с европейской системой ПВО

Украинские подразделения направили за границу на обучение работе с европейской системой ПВО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские подразделения зенитных ракетных войск были направлены на учения с европейской системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил командующий Воздушных сил (ВС) Украины Николай Олещук.

«Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на учения. И они уже в пути», – приводит украинское издание «УНИАН» слова командующего ВС, который уточнил, что украинские военные вернутся «с самими комплексами SAMP/T - Mamba».

При этом само место проведения учений не учинятся. Как сообщает издание, ожидается, что данные системы способны перехватывать баллистические ракеты, а также «будут развернуты в Украине за два месяца».

Напомним, в пятницу, 3 февраля, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские войска начали обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в соответствии с условиями передачи Киеву танков Leopard, назвав процесс обучения первым этапом передачи вооружения.