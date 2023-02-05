Украинские подразделения направили за границу на обучение работе с европейской системой ПВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские подразделения зенитных ракетных войск были направлены на учения с европейской системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил командующий Воздушных сил (ВС) Украины Николай Олещук.

«Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на учения. И они уже в пути», – приводит украинское издание «УНИАН» слова командующего ВС, который уточнил, что украинские военные вернутся «с самими комплексами SAMP/T - Mamba».

При этом само место проведения учений не учинятся. Как сообщает издание, ожидается, что данные системы способны перехватывать баллистические ракеты, а также «будут развернуты в Украине за два месяца».

Напомним, в пятницу, 3 февраля, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские войска начали обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в соответствии с условиями передачи Киеву танков Leopard, назвав процесс обучения первым этапом передачи вооружения.