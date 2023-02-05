В украинском городе Очаков в Николаевской области слышны взрывы / Фото: REUTERS

Взрывы прозвучали в воскресенье, 5 февраля, в украинском городе Очаков, который расположен в Николаевской области. Об это пишет украинское издание «Зеркало недели».

«Очаков. Сообщается о взрывах в городе. Оставайтесь в укрытиях», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале издания.

При этом, согласно данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в Николаевской области была объявлялась только в ночь на воскресенье, 5 февраля.

Напомним, сегодня, 5 февраля, появилось сообщение о взрыве в Харьковской области. Об этом утром сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Как писал сайт KP.RU, власти призвали жителей оставаться в укрытиях. Несколько дней до этого, в пятницу, 3 февраля, сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей украинской территории.