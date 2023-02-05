Арестович заявил, что ВСУ будут ждать неприятности на поле боя в ближайшее время

Экс-советник офиса президента Украины Арестович сообщил, что ВС России превышают по численности ВСУ на Донбассе Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины столкнутся с "неприятностями" на поле боя, в частности, на Донбассе, в ближайшие два месяца. Такую точку зрения выразил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе интервью на YouTube-канале экс-адвоката Марка Фейгина*.

"Наиболее неприятная (положение в направлении) на Северск и на отсечение Бахмута (Артемовска). Некоторых неприятностей нам не избежать, уж больно большая там группировка, превышающая нас и по численности и, по-прежнему, превышающая нас по средствам - вооружению, военной технике", - сказал Арестович.

Вместе с тем, он выразил уверенность, что в итоге ВСУ смогут перехватить инициативу у российских формирований.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина заявил, что республика не будет сдавать Артемовск (Бахмут).

Тем временем Зеленский "работает над планом" по началу мирного диалога с Москвой. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони 3 февраля 2023 года. Она пояснила, что единственный путь добиться справедливого мира для свободного народа Украины - продолжать оказывать помощь Киеву до победного конца.