"Нет детских обезболивающих и антибиотиков": Жители Европы страдают от нехватки лекарств

Politiko: В Европе заканчиваются лекарства Фото: REUTERS

В Европе заканчиваются лекарства - не хватает обычных лекарств, включая антибиотики и детские обезболивающие. Об этом говорится в публикации издания Politiko.

В статье говорится, что в сезон простуд жители европейских стран вынуждены "ходить от аптеки к аптеке в поисках основных лекарств, таких как сироп от кашля и антибиотики".

- С конца 2022 года страны ЕС сообщают о серьезных проблемах с поставками некоторых важных лекарств, при этом большинство из них в настоящее время испытывают нехватку, - пишет издание.

Уточняется, что бельгийские власти сообщают о нехватке почти 300 видов лекарств, а в Германии это число составляет 408. Проблемы с лекарственными препаратами испытывают и жители Австрии - там не найти 600 лекарств. Список Италии еще длиннее - в него включено более 3000 лекарств.

- Антибиотики, особенно амоксициллин (антибиотик), который используется для лечения респираторных инфекций, сейчас в дефиците. Других видом препаратов, в том числе сиропа от кашля, детского парацетамола и лекарств от давления, также мало, - сказано в публикации.

Там также объясняется, что дефицит лекарств в странах Европы связан не только со спросом из-за сезонных инфекций (грипп и ОРВИ), но и с уровнем инфляции и энергокризисом, который негативно влияет поставки фармацевтических компаний.

Ранее сообщалось, что французские СМИ сообщали об острой нехватке лекарств в аптеках: из 13 тысяч зарегистрированных наименований сейчас доступны только 4. Люди обходят десятки аптек и стоят в очередях, чтобы найти нужный препарат, а чиновники призывают не закупать лекарства впрок и принимать их только при назначении врача.