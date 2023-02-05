Индийская полиция арестовала более 2000 мужчин за незаконные детские браки

На данный момент мы арестовали 2169 человек на основании 4074 зарегистрированных полицейских дел, сообщили в Associated Press Фото: из открытых источников

Индийская полиция арестовала более 2000 мужчин в ходе программы по борьбе с незаконными детскими браками с участием девочек в возрасте до 18 лет в северо-восточном штате Индии. Об этом пишет Associated Press.

Правоохранительные органы арестовали на этой неделе более 50 индуистских и мусульманских священнослужителей по обвинению в заключении браков с несовершеннолетними девочками в Ассаме, заявил начальник полиции штата Гьянендра Пратап Сингх.

"На данный момент мы арестовали 2169 человек на основании 4074 зарегистрированных полицейских дел, в которых участвовало в общей сложности около 8000 человек", — сказал Сингх.

О многих случаях детских браков в Ассаме, штате с населением 35 миллионов человек, не сообщается, уточнили в АР.

По данным Национального бюро регистрации преступлений, в 2021 году в штате было зарегистрировано всего 155 случаев детских браков, а в 2020 году — 138.

В Индии законный брачный возраст составляет 21 год для мужчин и 18 лет для женщин. Бедность, отсутствие образования и социальные нормы и обычаи, особенно в сельской местности, считаются причинами детских браков по всей стране, поясняет издание.