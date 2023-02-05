Путин посетит один из российских регионов и проведет заседание наблюдательного совета АСИ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует посетить один из регионов страны, а также проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом 5 февраля сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Глава государства также поздравит российскую гражданскую авиацию со 100-летием и по видеоконференцсвязи примет участие в открытии новых аэропортов. Также стало известно, что Путин вручит премии молодым ученым.

До этого, 2 февраля, российский лидер почтил память защитников Сталинграда, возложив венок и цветы на Мамаевом кургане. Он возложил цветы к Вечному огню в Зале Воинской славы и цветы к могиле маршала Чуйкова и малой братской могиле.

А в январе 2023 года Владимира Путина посетил Санкт-Петербург. В рамках большой программы президент страны поехал на Пискаревское кладбище, к монументу "Мать-Родина". Российский лидер встал на колено перед большим траурным венком с ленточками в цветах российского триколора. Там он почтил память не только сотен тысяч ленинградцев, погибших от голода и немецких обстрелов во время блокады.