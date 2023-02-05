Премьер Украины Шмыгаль заявил, что в Одессе остаются без света до 40% потребителей

В Одессе свыше 280 тысяч абонентов остаются без электроснабжения Фото: REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что до сих пор до 40% потребителей остаются без электроснабжения в Одессе. Об этом он пишет в своем телеграм-канале, уточняя, в город поставляются дополнительно мощные генераторы.

По словам премьера, в Одессе свыше 280 тысяч потребителей остаются без электроснабжения. За счет дополнительных генераторов планируется обеспечить питание критической инфраструктуры и подсоединить к подаче электроэнергии больше потребителей.

"Более 25 уже поступило, еще около 50 в пути. Дал задание изучить возможности по установке дополнительных источников генерации непосредственно в городе Одесса", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что за минувшие вечер и ночь в Одессе удалось возобновить подачу энергии более чем 200 тыс. абонентов и критической инфраструктуре.

Прежде сайт "КП" писал, что Одесса полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света. Об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Местные СМИ утром, 4 февраля 2023 года, писали о взрыве и появлении столба черного дыма в районе одной из подстанций в пригороде Одессы.