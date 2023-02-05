"Скоро поедет домой": как изменилось состояние здоровья Николай Дроздова после перелома ребер

Николай Дроздов Фото: Даниил ОПАРИН

Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов уже идет на поправку после перелома ребер. Об этом рассказал его друг, композитор Дмитрий Дунаев.

- Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут, и он поедет домой. Состояние хорошее, - рассказал Дунаев РИА Новости.

При этом он не стал уточнять дату выписки Дроздова, поскольку пока она не известна.

Ранее стало известно, что ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов попал в одну из столичных больниц с переломом ребер. В сети появились слухи о том, что профессора якобы госпитализировали в реанимацию и подключили к ИВЛ, однако Дмитрий Дунаев опроверг эту информацию.

Также супруга Николая Дроздова Татьяна рассказывала KP.RU, что у ее мужа сломано семь ребер, одно из которых повредило легкие. За ним в палате ухаживает младшая дочка Лена, уточнила она, объяснил, что при переломе ребер не накладывается гипс, ребра должны срастись сами.