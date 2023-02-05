Daily Mail: принц Гарри может приехать на коронацию отца Карла III без жены

Жена принца Гарри, вероятно, останется в Калифорнии с сыном Арчи, пишет издание Daily Mail Фото: REUTERS

Герцог Сассекский принц Гарри может посетить 48-часовую церемонию коронации наследника престола Великобритании Карла III без жены Меган Маркл. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

"Одна рабочая теория, получившая название "Гарри торопится", заключается в том, что Меган останется в Калифорнии, чтобы отпраздновать четвертый день рождения Арчи (сына), а Гарри прилетит, чтобы ненадолго появиться на мероприятии 6 мая", - пишет издание.

Вчера, 4 февраля 2023 года, стало известно, что Гарри и Меган будут приглашены на церемонию, но остается неясным, "согласятся ли они после откровенных мемуаров Гарри о королевских распрях", - говорится в публикации.

Источником было высказано предположение, что они могли бы принять приглашение, если бы им была предоставлена "видная скамья" и обещание, что Гарри не потеряет своих королевских титулов.

Напомним, сайт "КП" писал, что одной из бесед с журналистами, состоявшейся после выхода автобиографической книги "Запасной", британский принц Гарри заявил, что изначально черновик мемуаров был значительно больше, но потом текст пришлось сократить.

По словам герцога Сассекского, он был вынужден отказаться от целых фрагментов книги, хотя материала у него было на два полноценных тома. Все дело в том, что Гарри уверен – семья никогда не простит ему рассказ о некоторых событиях.