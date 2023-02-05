Анастасия Волочкова опровергла слухи о циррозе печени

Анастасия Волочкова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская звезда балета Анастасия Волочкова в своем в Telegram-канале ответила на появившиеся накануне слухи о циррозе печени.

На кадрах она опровергает эту информацию, а также пригрозила автору таких резких высказываний судом. Речь идет о том, что "какой-то чувак" выложил ролик, где выдвинул предположение, что Волочковой диагностировали цирроз печени.

- Мои золотые, я периодически прохожу чек-ап и делаю в тех местах, где находятся мои проверенные люди ... Если бы этот человек жил в России, я подала бы на него в суд. Он должен доказать (те факты), которыми воняет, - заявила балерина.

Она также объяснила, что ее служба безопасности уже выяснила, что опубликовавший видео мужчина на данный момент находится за границей.

- Многие просто не могут пережить, что у меня все хорошо. Не беспокойтесь, пожалуйста. Меня не надо спасать, - сказала артистка. - Я - счастливая, красивая, стройная и сексуальная женщина. Вы просто не хотите этого принять.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова ответила на слухи о новом романе, рассказала, почему простила, предавшего ее миллиардера Сулеймана Керимова и как чувствует себя тяжелобольной Вячеслав Зайцев, с которым она недавно виделась на его Неделе моды.