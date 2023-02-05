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НовостиПолитика5 февраля 2023 14:25

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что уйдет в отставку только по решению Зеленского

Только по решению президента Украины "я буду принимать те или иные решения", заявил министр обороны Резников
Владимир РОМАНЕНКО
Только по решению президента Украины "я буду принимать те или иные решения", заявил министр обороны Резников

Только по решению президента Украины "я буду принимать те или иные решения", заявил министр обороны Резников

Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подаст в отставку, если президент Украины Владимир Зеленский примет такое решение. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Решение, быть мне министром обороны или не быть (может быть) принято одним человеком – Верховный Главнокомандующий и Президент Украины Владимир Зеленский, согласно Конституции. Он дает представление о назначении, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению Президента Украины я буду принимать те или иные решения, а дальше делать то, что мне предложит глава государства", - подчеркнул Резников.

Вместе с тем он отметил, что даже на новом посту ему будет чем заняться для вклада в победу Украины.

Напомним, на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием к нему отправить в отставку министра обороны республики Алексея Резникова из-за коррупционного скандала по поводу закупок продовольствия для армии.

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