Глава Минобороны Украины Резников заявил, что уйдет в отставку только по решению Зеленского

Только по решению президента Украины "я буду принимать те или иные решения", заявил министр обороны Резников Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подаст в отставку, если президент Украины Владимир Зеленский примет такое решение. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Решение, быть мне министром обороны или не быть (может быть) принято одним человеком – Верховный Главнокомандующий и Президент Украины Владимир Зеленский, согласно Конституции. Он дает представление о назначении, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению Президента Украины я буду принимать те или иные решения, а дальше делать то, что мне предложит глава государства", - подчеркнул Резников.

Вместе с тем он отметил, что даже на новом посту ему будет чем заняться для вклада в победу Украины.

Напомним, на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием к нему отправить в отставку министра обороны республики Алексея Резникова из-за коррупционного скандала по поводу закупок продовольствия для армии.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украина может получить боеприпасы с дальностью до 150 километров (подробнее)