Риэлторы нахвали регионы России, где быстрее дорожают и дешевеют квартиры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты рынка назвали среднюю цену квартир в разных городах России. Специалисты федерального портала «Мир квартир» отметили, что в среднем ценник держится на отметке в шесть миллионов рублей.

Средняя цена лота составляет 5 850 264 рубля. За последний месяц она снизилась на 0,2 процента. Средняя стоимость «квадрата» составляет 109 763 рублей, пишет "Lenta.ru".

Регионы, где сильнее дешевеет жилье:

Сочи — на 5,1%,

Волжский – 5%,

Севастополь – 4,3%,

Волгоград - 3,9%,

Воронеж - 2,6%,

Чита – 2,2%,

Хабаровск – 2%,

Уфа - 1,8%,

Курган -1,3%.

Москва – 1,2%.

Самыми дешевыми районами Москвы на вторичном рынке стали Молжаниновский и Северное Медведково, передает "360".

Регионы, где цены на недвижимость выросло:

Якутск + 4,1%,

Новокузнецк + 3,7%,

Томск +3,4 %,

Рязань +2%,

Грозный + 1,8%,

Тверь + 1,7%,

Саратов + 1,3%.

Продажи новостроек упали на 25–35% в денежном выражении и на 20–25% в количественном. Чтобы стимулировать потребителей, застройщики снижают заоблачные цены, пишет газета "Известия".

По итогам 2023 года ключевая ставка Банка России может опуститься с текущих 7,5 до 6,5%, считают в Госдуме. В этом случае доходность банковских вкладов может несколько снизиться, а потребительские кредиты станут дешевле, пишет RT.

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