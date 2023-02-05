Риэлторы нахвали регионы России, где быстрее дорожают и дешевеют квартиры
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Эксперты рынка назвали среднюю цену квартир в разных городах России. Специалисты федерального портала «Мир квартир» отметили, что в среднем ценник держится на отметке в шесть миллионов рублей.
Средняя цена лота составляет 5 850 264 рубля. За последний месяц она снизилась на 0,2 процента. Средняя стоимость «квадрата» составляет 109 763 рублей, пишет "Lenta.ru".
Регионы, где сильнее дешевеет жилье:
Сочи — на 5,1%,
Волжский – 5%,
Севастополь – 4,3%,
Волгоград - 3,9%,
Воронеж - 2,6%,
Чита – 2,2%,
Хабаровск – 2%,
Уфа - 1,8%,
Курган -1,3%.
Москва – 1,2%.
Самыми дешевыми районами Москвы на вторичном рынке стали Молжаниновский и Северное Медведково, передает "360".
Регионы, где цены на недвижимость выросло:
Якутск + 4,1%,
Новокузнецк + 3,7%,
Томск +3,4 %,
Рязань +2%,
Грозный + 1,8%,
Тверь + 1,7%,
Саратов + 1,3%.
Продажи новостроек упали на 25–35% в денежном выражении и на 20–25% в количественном. Чтобы стимулировать потребителей, застройщики снижают заоблачные цены, пишет газета "Известия".
По итогам 2023 года ключевая ставка Банка России может опуститься с текущих 7,5 до 6,5%, считают в Госдуме. В этом случае доходность банковских вкладов может несколько снизиться, а потребительские кредиты станут дешевле, пишет RT.
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