Аналитик Жорнист допустил снижение ключевой ставки до 5% к концу 2023 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным Минэкономразвития в январе 2023 года инфляция составила 11,5% в годовом выражении. По оценке экспертов, вряд ли показатель будет увеличиваться от месяца к месяцу.

В итоге к концу года инфляция может составить 5,5%.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист полагает, что пока все будет стабильно и ЦБ не станет повышать ключевую ставку.

- Доходности в длинных ОФЗ несколько повысились, потребность в ужесточении со стороны регулятора сокращается, - говорит «Ридусу» аналитик.

При этом не стоит списывать со счетов бюджетный дефицит. Но многочисленные факторы указывают на то, что ЦБ не станет делать резких движений. Ведомство займет выжидательную позицию.

- Ставка будет оставаться на текущем уровне до середины года и уже там можно будет говорить о продолжении цикла снижения ставки, - полагает эксперт.

Если инфляция снизится до прогнозируемых 4%, то можно ждать уменьшения ключевой ставки до 5-6%. Эти показатели станут достижимы только к концу 2023-началу 2024 года.