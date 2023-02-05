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НовостиВ мире5 февраля 2023 15:42

В ЕС предостерегли Грузию от последствий за обход санкций против России

Евросоюз призвал Грузию не возобновлять авиасообщение с Россией
Владимир РОМАНЕНКО
Евросоюз призвал Грузию не возобновлять авиасообщения с Россией

Евросоюз призвал Грузию не возобновлять авиасообщения с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз призвал Грузию примкнуть к санкциям против России и предупредил, что в случае помощи РФ обойти санкций страну ждут вторичные ограничения. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано грузинской netgazeti.

"Европейский союз призывает Грузию примкнуть к санкциям, введенным ЕС и другими странами против России и ее авиационного сектора, и быть бдительными относительно любых попыток обойти санкции", - заявил он.

Вместе с тем тано отметил, что ЕС внимательно следит за начавшимися переговорами России и Грузии. В том числе союз призвал Грузию не возобновлять авиасообщения, потому что России стало сложно модернизировать свой воздушный флот после санкций, и это представляет опасность для других стран.

Напомним, сайт "КП" писал, что Грузия поддержит возобновление авиасообщения с Россией, если Москва примет такое решение, об этом заявил журналистам председатель правящей партии страны "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.