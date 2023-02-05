Воздушная тревога объявлена в израильском городе Сдерот и вокруг сектора Газа

Сигнал воздушной тревоги с предупреждением о возможных ракетных атаках прозвучал в Израиле 5 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Сигнал воздушной тревоги с предупреждением о возможных ракетных атаках прошел 5 февраля 2023 года вечером в городе Сдерот и районах на юге Израиля близ границы с сектором Газа. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.

"Получено сообщение о сиренах, прозвучавших в городе Сдерот и в районе вокруг сектора Газа. Подробности последуют", - говорится в заявлении.

По данным газеты The Jerusalem Post, оповещение о возможных ракетных ударах также прозвучало в населенных пунктах Гевим, Ивим, Нир-Ам и Ор-ха-Нер. О взрывах пока не сообщается.

Напомним, небольшой летательный аппарат перехватили израильские военные в субботу 4 февраля в районе сектора Газа.

Прежде полиция Израиля сообщила о задержании 42 человек после теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме. 27 января террорист открыл стрельбу, когда люди начали выходить из синагоги в Иерусалиме. Погибли семь человек, а еще десять получили ранения. Как сообщалось, местные правоохранители оперативно ликвидировали нападавшего.